Le président Poutine hausse le ton face aux premières violations du cessez-le-feu au Karabagh

Après une semaine de tensions entre Arméniens et Azéris dans la région de Hadrout, une région du sud-Est du Haut-Karabagh proprement dit que les forces azéries ont occupée à la faveur de la guerre et dont des soldats arméniens tentaient d’en défendre les quelques villages restés sous leur contrôle, le président russe Vladimir Poutine a jugé utile d’intervenir publiquement le jeudi 17 décembre, pour appeler les parties en conflit à respecter les termes de l’accord de cessez-le-feu signé le 9 novembre par N.Pachinian et I.Aliev sous son égide et à ne pas tenter de changer le statu quo en vigueur depuis. Invoquant un soldat tué dans leurs rangs lors d’escarmouches avec des soldats arméniens dans la région de Hadrout la semaine dernière, les forces azéries ont attaqué à l’arme lourde les quelques dizaines de soldats arméniens positionnés dans deux villages arméniens situés à la lisière de la ligne de front que la guerre avait avancée à leur très net avantage. Lors de ces opérations militaires, dont les circonstances restent encore à préciser, et alors que les forces de la paix russes s’étaient rendues sur les lieux pour s’interposer les forces azéries auraient capturé une soixantaine de soldats arméniens. “Nous avons convenu, dans le cadre de la déclaration trilatérale [publiée par les leaders de Russie, d’Arménie et d’Azerbaïdjan le 10 novembre] de mettre un terme aux hostilités”, a rappelé V. Poutine lors d’une conférence de presse donnée aux environs de Moscou, en ajoutant : “Et, ce qui est très important, nous avons convenu que les parties resteraient sur les positions qui étaient les leurs lorsque notre déclaration trilaterale a été signée”. “Tout le monde doit s’arrêter là-bas”, a poursuivi le président russe qui répondait à une question sur le retrait éventuel des forces arméniennes du Karabagh, en plus de la restitution des districts limitrophes, qui avaient été repris par la force par l’armee de Bakou ou rendus à l’Azerbaïdjan, conformément aux termes de cette déclaration. Certains responsables azéris, relayés par les media locaux, avaient affirmé en début de semaine que l’accord de cessez-le-feu exigeait aussi le retrait des forces arméniennes du Karabagh. Le ministère arménien des affaires étrangères avait dû démentir de telles allégations, que les forces azéries s’employaient pourtant à confirmer sur le terrain, à Hadrout. La partie arménienne a accusé Bakou de violer les termes du cessez-le-feu après l’occupation par les forces azerbaïdjanaises ce weekend des deux derniers villages contrôlés par les Arméniens dans le district de Hadrut. Les détachements arméniens qui y étaient positionnés avaient résisté aux offensives azéries pendant toute la durée de la guerre et ce n’est que l’intervention des forces de paix russes qui a empêché la situation de dégénérer lors de cette première violation du cessez-le-feu par Bakou. V.Poutine a exprimé l’espoir qu’il n’y aura plus de violations de la trêve dans la zone du conflit et que les parties reprendront les pourparlers de paix sous la médiation des coprésidents russe, français et américain du Groupe de Minsk de l’OSCE. L’accord de cessez-le-feu ne dit rien quant au statut futur du Karabagh… et V.Poutine a rappelé qu’il restait à le déterminer. “Le statut du Karabagh lui-même doit rester inchangé. Ainsi, le statu quo doit être défini en même temps que la création de moyens de communication entre l’Arménie et le Karabagh”, a précisé le président russe, en soulignant que le Karabagh fait partie de l’Azerbaïdjan “selon le droit international.” “Mais la situation est bien plus complexe que les postulats de droit … Les Arméniens du Haut-Karabagh ont pris les armes pour protéger leurs vies et leur dignité”, a nuancé le président Poutine en concluant son intervention.