116 écoles de l’Artsakh sont passes sous le contrôle de Bakou

Au nombre des multiples dommages causés par la guerre qui a opposé pendant six semaines les forces arméniennes et azéries au Karabagh et par l’accord de cessez-le-feu qui y a mis un terme le 9 novembre, figure le passage sous l’autorité de l’Azerbaïdjan de quelque 116 écoles, situées dans les territoires sud-est de l’Artsakh que les forces de Bakou occupent depuis. En tout ce sont quelque 6 300 écoliers de l’Artsakh qui se voient privés de leur droit à l’éducation, a souligné la Télévision publique de l’Artsakh, qui precise qu’actuellement, seuls 1 191 écoliers ont pu regagner les bancs de l’école à Stepanakert. Le processus de retour au Karabagh des enfants et autres civils qui s’étaient réfugiés en Arménie durant la guerre n’est pas encore achevé et les institutions de l’Artsakh son encore en phase de normalization. La ministre de l’éducation et de la culture de l’Artsakh Lusine Gharakhanyan a indiqué que des discussions avec des représentants d’organismes internationaux sont prévues en Artsakh bientôt pour répondre à ces questions pressantes relatives à la preservations de l’héritage culturel de l’Artsakh. L’instruction en langue arménienne, dont on sait d’ores et déjà qu’elle ne résonnera plus dans les 116 écoles de l’Artsakh passées sous contrôle des Azéris, qui ne les garderont sans doute pas en l’état, fait partie de cet heritage culturel, au même titre que la cathédrale Ghazantchetchots de Shoushi, dont les voutes éventrées par des tirs délibérés de l’armée azérie, le 8 octobre, ne renverront plus l’écho de la liturgie arménienne. La cathédrale, emblème de la ville qui est tombée aux mains des soldats azéris, le 8 novembre, scellant une défaite arménienne qui sera actée le lendemain, par un accord de cessez-le-feu arméno-azéri sous l’égide de la Russie, avait été gravement endommagée par ces tirs azéris dont le president azéri Ilham Aliev avait prétendu alors qu’ils n’étaient pas délibérés et qu’ils feraient l’objet d’une enquête. En attendant une enquête que Bakou n’est pas près de lancer, des organisations internationales de défense des droits de l’homme, tells HRW ou Amnesty International, ont estimé, sur la base des preuves déjà existantes, que cette attaque manifestement ciblée contre la cathédrale arménienne de Shoushi pouvait être considérée comme un crime de guerre, s’ajoutant aux nombreux autres commis par l’Azerbaïdjan durant six semaines de guerre contre les Arméniens.