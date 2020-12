Le conseil de partenariat Arménie-UE se réunit à Bruxelles

Le Conseil de partenariat Arménie-UE se réunisssait jeudi 17 décembre à Bruxelles, sous la présidence du president du Conseil européen Josep Borrell et avec la participation des Hauts representants de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Les participants devaient discuter en tout premier lieu, en séance plenière, des relations UE-Arménie, y compris concernant des questions relatives au dialogue politique et aux réformes, à la démocratie, à l’Etat de droit et aux droits de l’homme. La discussion devait porter en en particulier sur la mise en œuvre de l’accord de (...)