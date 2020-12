La photo d’un missile non explosé à Shushi parmi les 100 meilleures photos de TIME de 2020

Le magazine TIME a inclus la photo d’un missile Smerch non explosé dans la ville de Shushi dans le Haut-Karabakh parmi les 100 meilleures photos de 2020. Le missile a été tiré par les forces azerbaïdjanaises le 16 octobre.

« C’était une année avec la palette d’un hiver arctique, des variations sur une obscurité qui ne cesse de s’allonger, le temps suspendu d’abord par des confinements qui ont jeté la vie hors de la routine, puis par la compréhension que plus rien ne serait plus pareil après », écrit le magazine TIME .

« Voici une jolie rue des montagnes du Caucase. Un boulevard, vraiment. L’œil est attiré par les feuilles dorées à la lumière de l’automne et par du ruban plastique de couleur menthe poivrée, tendu pour former un cordon autour de quelque chose sur la route. C’est un missile, lancé du côté ennemi dans une guerre sur une parcelle de territoire disputé, et enterré jusqu’à ses nageoires caudales dans le trottoir d’une rue résidentielle, où, en 2020, il se présente comme un symbole d’espoir. Il n’a pas explosé », a déclaré le correspondant du TIME Karl Vick à propos de la photo du missile.