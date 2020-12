L’Artsakh dément l’annonce d’un responsable azerbaïdjanais du retrait des forces arméniennes

Les affirmations de la partie azerbaïdjanaise sur le retrait des forces arméniennes d’Artsakh poursuivent l’objectif de déformer la déclaration trilatérale du 9 novembre sur le cessez-le-feu et sont la continuation des provocations de ces derniers jours par les forces armées de ce pays visant à contrecarrer les efforts de Les Casques bleus russes a annoncé le ministère des Affaires étrangères de l’Artsakh, commentant les remarques d’un responsable du ministère des Affaires étrangères azerbaïdjanais dans une interview avec le journal russe « Kommersant » disant que les forces arméniennes doivent se retirer du Karabakh.

"Dans le même temps, nous notons que l’Armée de Défense de la République d’Artsakh était, est et sera le principal garant de l’État d’Artsakh et de son peuple. Après l’établissement d’un cessez-le-feu négocié par la Russie le 10 novembre, l’Armée de défense d’Artsakh, aux côtés des forces de maintien de la paix russes, poursuit sa mission d’assurer la stabilité et la paix dans la zone de conflit ’’, lit-on dans le communiqué.

ARMENPRESS