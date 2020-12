Alen Simonyan déclare que des élections législatives anticipées doivent avoir lieu dès que possible

Le vice-président du Parlement arménien, Alen Simonyan, a déclaré que des élections législatives anticipées doivent avoir lieu le plus tôt possible lorsque ce sera possible techniquement et physiquement.

« Nous irons aux élections quand nous serons prêts. Je pense que les élections devraient avoir lieu », a déclaré le vice-président aux journalistes au Parlement, déclarant que les citoyens arméniens devraient avoir la possibilité de prendre une décision.

Interrogé sur la date des élections, il a répondu qu’il le souhaitait le plus tôt possible. « Dès que possible, quand ce sera possible techniquement et physiquement. Je pense qu’il ne peut y avoir d’autre opinion », a-t-il dit.

Alen Simonyan a souligné que le pouvoir ne sera formé que par le peuple, la décision sera prise par le peuple.

ARMENPRESS