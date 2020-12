Le Président de l’Artsakh a adressé une lettre de condoléances à Nikol Pashinyan

Le Président d’Artsakh Arayik Harutyunyan a adressé une lettre de condoléances au Premier ministre arménien Nikol Pashinyan suite au décès du père de Premier ministre, Vova Pashinyan, a déclaré le bureau présidentiel d’Artsakh à Armenpress.

« Cher Monsieur le Premier Ministre,

C’est avec un profond regret que j’ai appris la mort de votre cher père, Vova Pashinyan.

Au nom du peuple et des autorités de la République d’Artsakh, et en mon nom personnel, j’exprime mes condoléances et mon soutien à vous, à votre famille », lit-on dans la lettre de condoléances du Président.

ARMENPRESS