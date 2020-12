Les frontières de l’Arménie sont assurés et sous le contrôle des forces armées

Au cours de la réunion du Cabinet d’aujourd’hui, le ministre de l’Administration territoriale et des infrastructures, Suren Papikyan, a déclaré qu’il était en contact permanent avec le gouverneur de la région de Syunik. Il a informé que le gouverneur mène des travaux avec le service des frontières et les représentants du ministère de la Défense.

« En ce moment, les troupes et les forces frontalières sont déployées le long des frontières de l’Arménie, et afin d’éviter divers commentaires et désinformations, je tiens à déclarer que les frontières de l’Arménie sont assurées et sous le contrôle des forces armées », a déclaré le ministre .

ARMENPRESS