Mercredi 16 décembre sur LCI, dans l’émission Brunet Direct, Michel Onfray, Samuel Lievin (Le Pélerin), Stéphane Simon (Revue Front populaire), l’Abbé Philippe de Maistre, Rachel Binhas (Marianne) et Alexandre del Valle (Géopolitologue et essayiste), ont débattu de l’agression turco-azérie en Artsakh et de la condition des chrétiens.