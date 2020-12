Les habitants de Syunik ont bloqué la circulation sur la route Kapan-Erévan

Aujourd’hui les habitants de Syunik ont fermé la route Kapan-Erevan, exigeant que l’État arménienne prenne des mesures pour assurer la sécurité des frontières. Dans un certain nombre de postes à Syunik, des détachements de volontaires de villageois font face à l’ennemi. Ce que le ministre arménien de la Défense Vagharchak Harutyunyan avait démenti la semaine dernière.

Aujourd’hui le ministre de la Défense était en visite de travail dans la région de Syunik pour prendre connaissance des travaux de construction de fortifications et de bases militaires dans les régions frontalières avec l’Azerbaïdjan. En séance de la réunion gouvernementale aujourd’hui Souren Papikyan le ministre de l’Administration territoriale et des infrastructures, a indiqué qu’il était en contact permanent avec les partenaires de la région de Syunik. Il a affirmé que le gouverneur de Syunik travaillait avec des partenaires du service de garde-frontières et du du ministère de la Défense. « Pour éviter la désinformation, il convient de noter que les frontières de l’Arménie sont fortes, elles sont contrôlées par nos forces armées » a ajouté Souren Papikyan.

Krikor Amirzayan