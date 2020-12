933 corps de soldats Arméniens retrouvés dont 41 soldats récemment dans les sections de Fizouli et Jabrayil au sud du Haut-Karabagh

Les corps de 41 soldats et volontaires Arméniens ont été retrouvés lors des opérations de recherche dans les régions de Fizouli et Jabrayil au sud du Haut-Karabagh dans des zones occupées actuellement par l’Azerbaïdjan a rapporté le Service des situations d’urgences de la République de l’Artsakh.

« Jusqu’à présent, au total 933 militaires corps de militaires Arméniens ont été retrouvés. Aujourd’hui, 5 groupes de recherche poursuivent leurs opérations dans trois directions - Jabrayil, Fizouli et Hadrout. Les familles des militaires disparus et les personnes qui connaissent le lieu des opérations militaires participent également aux opérations de recherche » a déclaré le représentant du service d’urgence de la République de l’Artsakh, Hunan Tadevosyan.

Krikor Amirzayan