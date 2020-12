Des forces russes garde-frontière vont être placées entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan dans la région du Syunik sud de l’Arménie

Des gardes-frontière russes vont être placés à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan dans la région de Syunik au sud de l’Arménie

Vagharchak Harutyunyan le ministre arménien de la Défense est dans la région de Syunik au sud de l’Arménie en visite de travail. Il y a rencontré les responsables des unités de l’armée arménienne garde-frontière, ainsi que le préfet de la région du Syunik. Lors de la réunion Vagharchak Harutyunyan a analysé le tracé frontalier entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan sur cette position sud de l’Arménie et les travaux en cours sur quelques points frontaliers.

Le ministre arménien de la Défense a également rencontré un groupe d’officiers russes chargés du maintien de la paix. Il a évoqué la sécurité de la route Goris-Stepanakert et le projet de placement des forces russes garde-frontière dans la région de Syunik entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Les gardes-frontière russes contrôlant la frontière de l’Arménie avec la Turquie et le Nakhitchevan à l’ouest pourraient également être placées sur la frontière arméno-azérie au sud-est de l’Arménie.

Krikor Amirzayan