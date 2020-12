Des députés azerbaïdjanais ont exprimé leur mécontentement à l’égard des soldats de la paix russes

L’Azerbaïdjan continue de critiquer les activités des soldats de la paix russes. Cette fois, Bakou menace de reprendre les hostilités en Artsakh si les soldats de la paix russes continuent d’aider les résidents pacifiques de la république.

Des députés azerbaïdjanais ont exprimé leur indignation face aux actions des soldats de la paix russes. Ils n’aiment pas beaucoup le fait que les soldats de la paix transportent des matériaux de construction et créent un centre humanitaire en Artsakh. Pourtant l’aide humanitaire en Artsakh est assurée par le ministère russe des urgences et non par l’armée.

Le député Gudrat Huseynguliyev a proposé l’adoption d’un projet de loi qui réglementerait les activités des soldats de la paix russes. Bien sûr, les députés peuvent adopter n’importe quelle loi, mais les soldats de la paix russes ne sont pas obligés de leur obéir. Premièrement, ils ne sont pas situés sur le territoire de l’Azerbaïdjan, mais sur le territoire de l’Artsakh. Deuxièmement, la tâche leur a été confiée - assurer le cessez-le-feu et la sécurité de la population civile de la République d’Artsakh, et comment ils le feront, ce sera décidé non pas par Bakou, mais par le commandement de la mission de maintien de la paix.