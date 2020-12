Les soldats de la paix russes ont livré de l’aide humanitaire à la ville de Mardakert

Les militaires du continent russe de maintien de la paix au Haut-Karabakh ont livré des ensembles humanitaires avec de la nourriture et des articles de première nécessité à la ville de Mardakert.

Des ensembles ont été remis aux réfugiés arméniens qui sont rentrés chez eux et à d’autres personnes dans le besoin.



Plusieurs centaines de familles ont reçu des ensembles humanitaires comprenant de la nourriture et des fournitures de première nécessité.



Avec l’aide des soldats de la paix russes dans les zones touchées par les hostilités, la restauration des communications techniques vitales se poursuit.



Les travaux de remise en état des lignes électriques dans la banlieue ouest de Chouchi ont été achevés. L’électricité est fournie en continu dans 24 localités où vivent plus de 10 000 personnes.



Les spécialistes des détachements médicaux du Ministère russe de la Défense à Stepanakert et Mardakert continuent de fournir des soins médicaux à la population.



La plupart des médecins militaires russes s’adressent aux résidents locaux souffrant de maladies chroniques qui, pendant l’aggravation du conflit, ont été privés de la possibilité de recevoir des soins médicaux qualifiés et des médicaments nécessaires.



Au total, les médecins militaires russes ont fourni une aide médicale à 529 citoyens, dont 63 enfants.