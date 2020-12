La coopération militaire des pays de la CEI est renforcée par un cadre économique

Une réunion du Conseil des chefs de gouvernement de la Communauté d’États Indépendants (CEI) s’est tenue sous la présidence du Premier Ministre de la République d’Ouzbékistan Abdulla Aripov. Compte tenu de la situation épidémiologique complexe, l’événement s’est déroulé sous la forme d’une vidéoconférence.

Les chefs de gouvernement des États de la Communauté et le président du comité exécutif de la CEI, Sergueï Lebedev, ont participé à cette réunion.

Les participants à l’événement se sont concentrés à la fois sur les questions de coopération commerciale et économique des pays de la Communauté pendant la pandémie de COVID-19, et sur les questions d’augmentation de l’impact de l’instabilité et des conflits mondiaux et régionaux sur les processus économiques. Les parties ont noté que, compte tenu des nouvelles réalités, la pertinence de l’interaction constructive au sein de la Communauté continue de s’accroître, ainsi que de la mise en œuvre effective de la Stratégie de développement économique de la CEI précédemment approuvée pour la période allant jusqu’à 2030.

Parmi les sujets importants abordés lors de la réunion figuraient les perspectives de développement de la coopération militaro-technique entre les États membres de la CEI. Les chefs de gouvernement des pays de la CEI ont examiné le financement du système unifié de défense aérienne des États membres de la CEI et ont adopté une décision sur les grandes orientations du développement du système unifié de surveillance et d’évaluation de la situation radiologique, chimique et biologique des ministères de la défense des États membres de la Communauté des États indépendants jusqu’en 2025.

Afin d’améliorer la fourniture de l’assistance sociale aux anciens combattants - participants aux conflits locaux, le Conseil des chefs de gouvernement a approuvé la décision relative au programme interétatique visant à améliorer la qualité de vie des anciens combattants - participants aux conflits locaux et membres de leur famille dans les États membres de la CEI pour 2021-2025.

Les chefs de gouvernement des États de la CEI ont prêté attention à la poursuite du développement de la coopération humanitaire. Le Plan d’actions prioritaires dans le domaine de la coopération humanitaire des États membres de la CEI pour 2021-2022, approuvé par eux, comprend environ 200 événements et a été élaboré sur la base de propositions des États membres de la CEI et d’un certain nombre d’organes. La mise en œuvre du plan vise à développer davantage la coopération multilatérale entre les États membres de la CEI dans le domaine humanitaire pour les deux prochaines années.

L’interaction des États membres de la CEI dans un large éventail de domaines contribue au développement progressif des pays. La coopération des États de la CEI dans le domaine de la sécurité et de la politique militaire joue un rôle particulier à cet égard.