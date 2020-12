Abraham Ardzivian un Arménien d’Alep (Syrie) combattant volontaire, a participé à la deuxième guerre de l’Artsakh

Abraham Ardzivian un Arménien d’Alep a également participé aux combats en Artsakh pour défendre les terres arméniennes et sa patrie.

Notre confrère arménien Alik-Média raconte l’histoire de ce volontaire arménien de Syrie qui a quitté Alep en guerre civile en 2013 pour se rendre en Arménie en compagnie de sa famille.

« La Syrie m’était aussi chère, mais je n’avais pas le sentiment que la guerre était la mienne. Il y a eu des affrontements religieux et civils entre les deux parties étrangères » affirme Abraham Ardzivian qui a quitté le pays déchiré par la guerre. Mais le sort a voulu que son nouveau pays d’accueil, sa patrie d’origine connaisse également la guerre.

« Je n’ai pas choisi mon lieu de naissance, ni ma nationalité, pour être arménien, mais partir en guerre pour ma patrie était mon choix » dit-il. Et c’est dans cet état d’esprit qu’Abraham a décidé de prendre part à la dernière guerre en Artsakh. N’étant pas citoyen arménien il a rencontré des difficultés lors de son engagement en tant que combattant volontaire mais décidé à aller au front, il franchit ces obstacles.

Il a d’abord combattu dans la région de Martakert, puis à Yeghnikner. Abraham est resté sur le champ de bataille durant les 45 jours de combats. Des moments difficiles mais aussi « de bonheur et d’excitation (…) de douleur et de tristesse de la perte de nos soldats ou d’amis proches. Même dans les moments les plus chauds, nous avons raconté des blagues, fait des blagues pour se disperser, ri dans les moments les plus dangereux pour ne pas être brisés moralement » a-t-il confié.

Il raconte « une nuit, assis dans une fosse, les bruits des coups de feu a été réduit au silence par des chansons. Nous avons chanté (…) nous avons oublié la peur et nous nous sommes excités ». Abraham a confié que de nombreux membres de son détachement avaient également pris part à la première guerre du Karabagh avec même quelques combattants qui avaient combattu avec Tatoul Krpeyan, dont il a tiré des leçons inestimables.

Lorsqu’ils ont appris les accords du 9 novembre, tout le détachement a d’abord été déçu dit-il, mais le groupe des combattants « Yeghnikner » et leur légendaire commandant Karen Jalavyan, héros national d’Arménie a ordonné de continuer le combat.

Avec la fin de la guerre, Abraham Ardzivian est rentré en Arménie auprès de sa famille. Avec des souvenirs pleins la tête qu’il racontera à ses proches et ses enfants. Pour nourrir le patriotisme.

Krikor Amirzayan