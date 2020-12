L’opposition appelle à une grève générale à partir de mardi

Erevan, 16 déc 2020 (AFP) - L’opposition arménienne a appelé mercredi à

entamer une grève générale à partir du 22 décembre pour forcer le Premier

ministre Nikol Pachinian à la démission après la défaite au Nagorny Karabakh.

« Mardi, à partir de midi, nous devons entamer une grève nationale », a

déclaré l’un des dirigeants du parti d’opposition arménienne Dachnaktsoutioun,

Ichkhan Saghatelian, lors d’un défilé d’opposition qui a réuni des milliers de

personnes à Erevan, la capitale.

"Tout le pays doit être paralysé pour que cet épouvantail quitte son

poste", a-t-il souligné, en référence au Premier ministre, en appelant

également à lancer des actes de « désobéissance civile » à travers le pays.

La pression ne cesse de monter sur M. Pachinian, 45 ans, arrivé aux

affaires à la faveur d’une révolution pacifique en 2018, depuis la défaite des

forces arméniennes face à l’armée azerbaïdjanaise au Nagorny Karabakh.

Au début du mois, 17 partis d’opposition avaient déjà donné au Premier

ministre jusqu’au 8 décembre pour quitter le pouvoir, un ultimatum rejeté par

Nikol Pachinian.

Un accord humiliant pour l’Arménie a été signé sous l’égide de Moscou le 9

novembre, accordant d’importants gains territoriaux à l’Azerbaïdjan, même si

le Nagorny Karabakh, enclave à majorité arménienne disputée depuis des

décennies, survit amoindri.

Plusieurs milliers de personnes ont été tués dans ce conflit dans les deux

camps.

L’annonce de l’accord avait provoqué la colère en Arménie et des

manifestants avaient investi brièvement et saccagé le siège du gouvernement et

le Parlement. Les autorités avaient aussi fait état de l’existence d’un

complot visant à assassiner M. Pachinian.

L’opposition a depuis organisé des manifestations quasi quotidiennes en

dénonçant M. Pachinian comme un « traître » et appelant à sa démission.