Démission d’Arayik Harutyunyan de son poste de président du parti au pouvoir Azad Hayrénik

Arayik Harutyunyan le président d’Artsakh a annoncé aujourd’hui sa démission de ses fonctions de président du parti au pouvoir le parti « Patrie libre » (Azad Hayrénik).

« J’ai décidé de démissionner du poste de président du parti « Patrie libre » et de quitter le parti pour agir en tant que président de la République et être perçu comme un chef d’État non partisan, comme une figure qui devrait être acceptée comme une personne qui unit toutes les forces, en particulier dans les situations de crise » a déclaré dans un discours Arayik Harutyunyan.

Krikor Amirzayan