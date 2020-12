Andrey Ghukasyan le gouverneur de Lori poussé à la démission

Le gouverneur de la région de Lori, Andrey Ghukasyan, a présenté aujourd’hui une lettre de démission rapportent les médias d’Arménie dont l’agence Armenpress.

Le gouverneur du Lori, région au nord de l’Arménie a présenté sa lettre sur sa page facebook.

Il écrit « Chers résidents de Lori, j’ai soumis aujourd’hui une lettre de démission au Premier ministre arménien Nikol Pachinian. Ma démission est conditionnée par la décision de notre groupe politique, que j’ai reçue et je démissionne sans hésitation. Je considère que les deux dernières années et demie ont été la période la plus responsable de ma vie, lorsque j’ai eu l’honneur d’occuper le poste extrêmement responsable de chef de la région ».

Krikor Amirzayan