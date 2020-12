L’Arménie et l’Iran envisagent une production pharmaceutique conjointe dans le domaine de la santé

Le ministre de la Santé, Arsen Torosyan, a tenu une réunion avec l’Ambassadeur d’Iran en Arménie Abbas Badakhshan Zohouri et le spécialiste des affaires économiques de l’ambassade Seyed Reza Nourai pour discuter des questions de coopération.

Soulignant l’amitié vieille de plusieurs siècles et les nombreuses années de coopération entre les deux pays, les parties ont présenté de nouvelles propositions de partenariat dans les secteurs de la santé en Arménie et en Iran, a déclaré le ministère de la Santé dans un communiqué de presse.

« Nous apprécions grandement les contacts directs avec nos collègues iraniens et nous sommes reconnaissants de l’assistance fournie dans cette période difficile », a déclaré Arsen Torosyan, faisant référence à l’aide humanitaire iranienne à l’Arménie pour la lutte contre la COVID-19. Je suis sûr que nos relations amicales se poursuivront à l’avenir, surtout après avoir surmonté la situation de la pandémie de COVID-19. »

Un accord a été conclu pour organiser des vidéoconférences entre des responsables de la santé, des médecins et des agents de santé arméniens et iraniens sur les procédures de traitement de COVID-19. La question du lancement d’une production conjointe de médicaments et de matériel médical a été abordée en détail.

L’Ambassadeur iranien a noté que quelle que soit la situation dans le pays, le secteur de la santé doit continuer à fonctionner. L’Ambassadeur s’est déclaré prêt à renforcer davantage la coopération dans ce secteur, exprimant l’espoir que les pays seront en mesure de surmonter la pandémie de COVID-19 grâce à une lutte conjointe contre elle.

« Compte tenu des liens culturels de nos deux pays, je suis sûr que nos relations se développeront encore plus à partir de maintenant. Une Arménie puissante et riche est une fierté pour son pays voisin, c’est pourquoi nous voulons que l’Arménie connaisse de grands succès et développe au maximum le secteur de la santé grâce à la coopération, l’amenant au plus haut point. J’espère qu’au cours des cinq à six prochains mois de coopération, nous obtiendrons des résultats tangibles », a déclaré l’Ambassadeur iranien.

ARMENPRESS