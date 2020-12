Les dirigeants du Haut-Karabagh accusent l’Azerbaïdjan de nouvelles violations du cessez-le-feu

Les dirigeants du Haut-Karabakh ont accusé hier l’Azerbaïdjan de continuer à violer le cessez-le-feu négocié par la Russie, et ce après que des dizaines de soldats arméniens ont été faits prisonniers dans le sud-ouest du Karabakh.

Les forces azerbaïdjanaises se sont emparées au cours du week-end des deux derniers villages contrôlés par les Arméniens dans le district de Hadrut. Les soldats de la paix russes se sont précipités dans la région montagneuse et auraient fait arrêter les combats dimanche.

Des utilisateurs de médias sociaux azerbaïdjanais ont publié mardi soir des vidéos de soldats arméniens capturés par des unités de l’armée azerbaïdjanaise apparemment déployées dans la région. L’armée du Karabakh, soutenue par les Arméniens, a signalé le lendemain matin qu’elle avait perdu la communication avec certaines de ses troupes stationnées près de Hin Tagher et de Khtsaberd, les deux villages occupés de Hadrout.

« Malheureusement, plusieurs dizaines de nos militaires ont été faits prisonniers vers Khtsaberd et notre ministère de la Défense clarifie désormais toutes les circonstances de l’incident », a rapporté le président du Karabakh, Ara Harutiunian, dans un discours télévisé diffusé dans l’après-midi.

Ce dernier a confié que la partie arménienne prenait déjà des mesures pour assurer leur « retour rapide et sûr dans leur patrie ».

Selon Artak Beglarian, l’ombudsman des droits de l’homme du Karabakh, une soixantaine de soldats arméniens ont disparu dans la région de Hadrut.

« Tous les organes compétents d’Artsakh et d’Arménie doivent prendre des mesures immédiates pour rapatrier les prisonniers de guerre le plus rapidement possible », a écrit Beglarian sur Facebook

Le ministère arménien des Affaires étrangères a condamné l’attaque azerbaïdjanaise contre les deux villages, parlant d’une « violation flagrante » de l’accord de cessez-le-feu qui a mis fin à la guerre le 10 novembre.

Bakou a nié avoir violé le cessez-le-feu dimanche. Il a affirmé que l’armée azerbaïdjanaise avait lancé une « opération antiterroriste » après qu’un de ses soldats a été tué la semaine dernière.

Harutiunian a également accusé Bakou d’avoir recouru à des « provocations » armées autour de trois villages à population arménienne situés au sud-ouest de la ville de Shushi, qui a également été capturée par les forces azerbaïdjanaises pendant la guerre. Selon des responsables locaux, les troupes azerbaïdjanaises ont avancé ces derniers jours vers les villages de Mets Shen, Hin Shen et Yeghtsahogh, forçant la plupart de leurs habitants à fuir leurs maisons.

« Les soldats de l’armée du Karabakh et les soldats de la paix russes ont déjoué diverses provocations des soldats azerbaïdjanais et les ont chassés la nuit dernière des environs de Hin Shen », a noté le leader du Karabakh.