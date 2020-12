Nikol Pachinian s’exprime à propos de la possibilité d’organiser des élections anticipées

Le Premier ministre Nikol Pachinian a déclaré hier qu’il ne pouvait pas à lui seul organiser de nouvelles élections législatives en Arménie après la récente guerre au Haut-Karabagh.

Dans une interview accordée au service arménien de RFE / RL, Pachinian a également assuré qu’il n’était pas la première personne à blâmer pour la défaite de la partie arménienne dans la guerre de six semaines, qui s’est arrêtée suite à l’accord de cessez-le-feu négocié par la Russie le 10 novembre.

La défaite a déclenché des manifestations de l’opposition appelant à sa démission et à la formation d’un gouvernement intérimaire qui organiserait des élections anticipées d’ici un an maximum. Le Premier ministre a rejeté ces requêtes.

« La question n’est pas de savoir si le Premier ministre doit démissionner ou non, s’est défendu Pachinian. La question est de savoir qui décide qui doit être le Premier ministre arménien. C’est le peuple qui doit décider."

« Les élections pré-mandat ne peuvent pas être organisées uniquement par ma volonté et ma décision. Il doit y avoir un accord là-dessus », a-t-il ajouté, sans donner plus de détails.

Certains représentants du bloc Mon pas de Pachinian ont indiqué que les autorités étaient prêtes à discuter de la possibilité de tels scrutins avec l’opposition. La plupart des groupes d’opposition veulent que l’équipe politique au pouvoir cède le pouvoir à un gouvernement de transition.

Une coalition d’une douzaine de partis d’opposition prévoit de poursuivre leurs manifestations dans les rues d’Erevan, dans le but de forcer Pachinian à démissionner. Ils le tiennent pour responsable de la victoire de l’Azerbaïdjan et disent qu’il n’est pas capable de faire face aux nouveaux défis sécuritaires auxquels l’Arménie et le Karabakh sont confrontés.

« Je me considère comme la première personne responsable [de la défaite], mais je ne me considère pas comme la première personne coupable », s’est justifié Pachinian à cet égard.

Le Premier ministre a également rejeté les critiques selon lesquelles il avait précipité la guerre de six semaines avec une politique imprudente sur le conflit du Karabakh.

« Le seul moyen d’éviter la guerre était de renoncer à [un accord de paix sur] le statut futur du Karabakh, a-t-il pointé. La situation a atteint un point où la guerre était inévitable. Nous avons analysé [la situation] et constaté qu’il était possible de ne pas être vaincu, et s’il est possible de ne pas être vaincu, nous ne devons pas nous rendre."