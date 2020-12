Belle chaîne de solidarité pour l’Artsakh grâce à l’association Caucase-Arménie-Plus

L’association Caucase-Arménie-Plus basée à Limoges vient de mener une grosse opération d’aide médicale pour les hôpitaux d’Artsakh, à destination des blessés de la guerre. Il s’agit du 6e envoi depuis la guerre de 2016 mais, cette fois-ci, y a été associé le Lions de Limoges. Résultat : 10 m3 de matériel (petite chirurgie, soins infirmiers, compresses, pansements, attelles, ainsi que matériel orthopédique).

Le camion est parti vendredi 11 décembre pour l’entrepôt de la Fondation Aznavour à Arnouville. Les palettes devraient ensuite être dispatchées soit sur un transport routier via la Pologne, soit par mer via Marseille. « Nous regrettons seulement que, pour ce matériel très prioritaire, nous n’ayons pas pu avoir de place dans un vol humanitaire ! », explique la présidente de l’association, Françoise Ardillier-Carras.

Et déjà l’association prépare un second gros envoi, selon les besoins exprimés par les hôpitaux de Erevan, Stepanakert et Goris, via le groupe de médecins de l’UMAF.

Une belle chaîne de solidarité qui a mobilisé, à Limoges, les infirmières, médecins et pharmaciens des deux associations et de nombreux autres bénévoles, y compris toutes les pharmacies de la ville (« Je dis bien »toutes« ont été sollicitées et ont donné ce qu’elles pouvaient », se félicite Françoise Ardillier-Carras), le CHU, les kinés...