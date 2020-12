Les socialistes revenus « bouleversés et inquiets » de leur déplacement au Haut-Karabakh

Photo prise à Stepanakert © Max Sivaslian.

Le premier secrétaire du parti socialiste, Olivier Faure, était en Artsakh du 6 au 9 décembre dernier, accompagné d’une délégation de son parti. Le but : lancer un signal d’alarme très fort à la France et à l’Union européenne. A son retour, il a d’ailleurs posé une question au gouvernement dans l’Hémicycle de l’Assemblée nationale, assurant que c’était « le moment de ne pas tourner la tête. Monsieur le Premier Ministre, votre silence n’est pas une option. »

Aujourd’hui à 11h, Olivier Faure, Isabelle Santiago et Jean-Marc Germain donnent une conférence de presse de restitution de leur voyage en Artsakh. A revoir ici :

Les cadres du Parti socialiste partis en délégation au Haut-Karabakh ont confié mercredi être revenus « bouleversés » par les récits de soldats arméniens défaits par l’Azerbaïdjan en automne, et « inquiets » d’un cessez-le-feu instable et de l’absence de la France dans la résolution du conflit.

La délégation, composée du premier secrétaire et député Olivier Faure, du secrétaire national aux Affaires internationales Jean-Marc Germain, de la députée Isabelle Santiago et du militant franco-arménien Jules Boyadjian, a rencontré quatre jours durant à Erevan puis au Haut-Karabakh, début décembre, les autorités des deux territoires, ainsi que des soldats arméniens et des familles victimes du conflit.

Le Haut-Karabakh, théâtre d’une guerre meurtrière de 1988 à 1994, a été secoué cet automne par six semaines de combats qui ont fait plus de 4 000 morts et permis à l’Azerbaïdjan de reconquérir une partie de la

région.

« Nous sommes revenus bouleversés et très inquiets sur le risque de destruction totale du Haut-Karabakh et d’instabilité internationale », a résumé Jean-Marc Germain lors d’une visioconférence de presse ce mercredi.

Il a rapporté « une attaque coordonnée, massive de l’Azerbaïdjan avec une implication massive et concrète de la Turquie et une présence massive de djihadistes venus du théâtre syrien ».

M. Germain a dénoncé une « violation du droit international » : « bombes à fragmentation, au phosphore, décapitations, exactions, massacres de soldats », avec une « dimension génocidaire puisqu’il y a eu élimination des 18 ans à 20 ans d’origine arménienne » et « destruction du patrimoine historique arménien ».

« Dans ces guerres-là il n’y a plus de zone de contact, le front c’est tout le pays, avec des bombardements par drones dont les munitions lourdes ont fait des trous de trois mètres de profondeur », a-t-il relaté.

Selon Olivier Faure, au-delà de la dimension humanitaire, « ce n’est pas un conflit anecdotique » : « Ce qu’il s’y joue c’est notre vision du monde, est-ce que désormais les empires nouveaux ou anciens imposeront leur loi au mépris de toute concertation et dialogue avec la communauté internationale ? ».

Les socialistes ont déploré « l’inaction de la France » dans la résolution du conflit et constaté que « la paix est russe », ayant dû traverser plusieurs points de passage de l’armée russe et ses « colonnes de soldats, pas là pour témoigner mais pour s’installer ».

L’Assemblée nationale et le Sénat se sont tous deux prononcés pour la reconnaissance du Haut-Karabakh, dans des résolutions non contraignantes. Le gouvernement s’y est opposé, réaffirmant l’importance du groupe de Minsk pour résoudre le conflit.