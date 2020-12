TUMO : l’école de l’inclusion à l’heure du Coronavirus

L’école TUMO a ouvert il y a 3 ans au Forum des images, reprenant le modèle de celle d’Erevan © Gilles Coulon.

Suivant le modèle d’Erevan, l’école TUMO de Paris a vu le jour il y a trois ans. Depuis le confinement en mars dernier, l’école s’est adaptée pour permettre aux étudiants de poursuivre leur parcours. Par ailleurs, elle a renforcé son aspect social et solidaire, mettant en place plusieurs missions en direction des familles les moins favorisées. Explications.

L’inclusion sociale et la mixité sont au cœur des enjeux du Forum des images depuis sa création. L’ouverture, il y a trois ans, de TUMO Paris, son école de la création numérique, avec le soutien de la Mairie de Paris, illustre pleinement sa mission : faciliter l’accès à la culture des images et des technologies numériques, par le biais de l’analyse et de l’expérimentation, pour que les jeunes développent leur créativité et leur estime personnelle. Son action, qui rayonne auprès de 3500 adolescents de Paris et d’Île-de-France, âgés entre 12 et 18 ans, tire sa force d’un projet global et d’initiatives tissées avec associations et partenaires engagés.



Lab de modélisation, niveau 1, Aurélien Chambolle.

L’école de la mixité et de l’accompagnement sur le long terme

TUMO Paris est un dispositif pédagogique extra-scolaire, inspiré du modèle arménien TUMO, proposant gratuitement à des adolescents un apprentissage ouvert à huit technologies créatives. Cinéma, cinéma d’animation, jeu vidéo, musique, dessin, design graphique, modélisation 3D et programmation sont accessibles sans prérequis de compétences et de matériel. Quel que soit son profil et sa situation, tout jeune choisit trois disciplines en fonction d’abord de sa curiosité. Il peut réaliser son apprentissage, sur un, deux ou trois ans, à son rythme et à raison de trois heures par semaine.

Dispensées au sein du Forum des images et désormais aussi à distance, avec TUMO From Home, dans un environnement matériel et technologique optimal, les sessions d’autoformation, de Labs (ateliers en effectif réduit) et de Masterlabs (mini-stages pendant les vacances), sont pour chaque étudiant l’expérience de la diversité et d’une mixité des gens, des âges, des parcours et des personnalités. Cette richesse des échanges, encouragée par l’équipe encadrante des animateurs et des experts, est dans le principe même de projets créatifs menés en groupe et des réalisations croisant plusieurs disciplines.

TUMO Paris se distingue également par un autre facteur d’inclusion : l’accompagnement individuel et sur le long terme des étudiants dans l’acquisition des compétences, quelques que soient leurs rythmes ou leurs difficultés face à tout apprentissage. Leur book qui rassemble leurs travaux constitue souvent le passeport d’une confiance retrouvée et le gage d’une utilisation des outils numériques au service de la création.



Masterlab « Dessine ton confinement », Charline R.

Un maillage d’actions à destination des quartiers prioritaires

Sur les 972 TUMOiens qui fréquentent chaque semaine le Forum des images, 40% sont issus des quartiers prioritaires de la ville. Depuis l’ouverture de l’école, le Forum des images travaille étroitement avec son réseau d’associations du champ social (ACERMA , APSV, Samu Social…), les services de la Mairie de Paris, le Ministère de la culture ainsi que les trois rectorats d’Ile-de-France pour inciter les jeunes, éloignés des lieux de culture, à participer à l’aventure de TUMO Paris. Si 65% sont parisiens, 35% viennent des départements limitrophes (Seine-Saint-Denis et Seine et Marne notamment), chaque semaine au Forum des images.

Depuis le printemps 2020, face aux mesures de confinement, le Forum des images a pu mettre en place l’apprentissage à distance, TUMO From Home. En maintenant la continuité des parcours et le lien précieux avec ces adolescent.es, l’institution s’engage pour une action de « santé culturelle ». Par ailleurs, TUMO Paris est accompagné à l’année par l’expertise de la psychologue clinicienne Lise Haddouk, spécialiste de l’adolescence.

En ce deuxième confinement, plus de 80% des étudiant.es suivent les activités proposées à distance. 65% des jeunes attendus en autoformation se connectent avec régularité et la grande majorité des 210 participant.es aux Labs parviennent à assister aux sessions, dont les formats ont été intégralement repensés pour l’occasion.

Si TUMO Paris a à cœur de déjouer les déterminismes sociaux, il s’agit aussi de contrer les préjugés. Le monde des technologies numériques n’est pas réservé aux garçons ! Avec un pourcentage de 42% d’étudiantes, l’école est un exemple encourageant de parité et favorise l’épanouissement des adolescentes aussi bien dans le dessin que dans la création de jeu vidéo ou le codage. TUMO Paris s’est appuyé sur des associations relais, notamment RÊV’ELLES ou Wi-Filles, engagées auprès des jeunes filles pour être actrices de leur parcours scolaire et professionnel dans la société.



Lab dessin, niveau 3, Agathe Piccolo.

Des projets pilotes avec l’éducation nationale

Partenaire de longue date de l’éducation nationale, le Forum des images est reconnu pour ses actions en milieu scolaire (classes à PAC, Options cinéma, projets inter-établissements (PIE) etc…) et la formation des enseignants dans l’éducation aux images, du cinéma aux technologies virtuelles (VR, AR) et les réseaux sociaux.

Depuis son lancement et en parallèle de son activité au Forum, TUMO Paris propose aux classes de collèges et de lycées des ateliers ponctuels d’initiation aux technologies créatives : 2000 élèves bénéficient chaque année de cette initiation.

Le Forum des images a souhaité aller plus loin. Avec le Rectorat de l’Académie de Paris et la Direction des Affaires Scolaires de la ville de Paris, il a lancé l’an dernier deux projets pilotes auprès de deux collèges parisiens, classés REP (Réseau d’Éducation Prioritaire) pour explorer les technologies créatives via le dispositif TUMO.

Au collège François Villon (14e arrondissement), marqué par un taux d’analphabétisme important, une classe à horaires aménagés a été créée dans les domaines de la création numérique et de la littérature graphique. C’est une première ! Un groupe de 12 élèves (de la 5e à la 3e) vient chaque semaine à TUMO Paris pour se former, sur le modèle des Labs, à cinq disciplines : dessin, cinéma d’animation, design graphique, jeu vidéo et modélisation 3D. 60 heures de pratique artistique sont dispensées à l’année.

Pour le collège Jean Perrin (20e arrondissement) aux prises avec le recul de la mixité, le Forum des images a mis en place des ateliers d’initiation à l’animation, au jeu vidéo et au design graphique, ouverts aux élèves à partir de 12 ans. 164 élèves de 5e, 4e et d’UP2A ont souscrit à ce projet inédit mené sur le temps scolaire mais aussi dans le cadre des Masterlabs, pendant les petites vacances, au sein du Forum des images. 30 élèves du collège Perrin ont participé aux Masterlabs de l’année scolaire 2019/2020.

Dans cette période de confinement, l’équipe de TUMO Paris a pu maintenir le suivi pédagogique en assurant les cours et les ateliers dans les deux établissements, permettant ainsi à ces jeunes de développer leur expression personnelle et d’éviter leur décrochage scolaire.



Moooh Jeu vidéo par Ismaël, du collège Jean Perrin.

Le travail avec des partenaires engagés

Repérée pour sa démarche innovante en matière d’éducation, l’école TUMO Paris fédère plusieurs partenaires-mécènes, engagés dans les réductions des inégalités et l’inclusion de tous les publics.

Ainsi, la Fondation Deniker, dédiée à la recherche et la prévention en santé mentale, accompagne TUMO Paris dans le projet « La tête dans les pixels », soutenu par le géant des technologies de l’information et de la communication Huawei. Il s’agit de sensibiliser 150 étudiants de TUMO Paris aux problématiques de l’autisme et au regard porté sur la différence.

Investis dans un Lab « cinéma » spécifique, les étudiants ont réalisé un court métrage interrogeant la notion de « neurotypie » en renversant le point de vue ! À travers ce processus créatif, les TUMOiens participent au changement de la représentation collective des personnes atteintes des troubles du spectre de l’autisme. L’autre objectif de TUMO Paris est aussi de mieux accueillir les étudiants souffrant de troubles psychiques. La Fondation Deniker partage son expérience avec l’équipe des animateurs et experts de TUMO Paris.

L’Agence Française de Développement est un autre partenaire privilégié de l’école depuis 2019 sur la sensibilisation des jeunes aux enjeux du développement durable.



Un modèle novateur © Gilles Coulon.

Trois Labs thématiques ont permis à 120 étudiants de TUMO Paris de travailler sur ces problématiques : deux consacrés au jeu vidéo sur la biodiversité et un autre dédié au cinéma avec la réalisation de faux documentaires sur les enjeux environnementaux contemporains. Les productions de TUMO Paris seront bientôt diffusées par l’AFD.

La Caisse d’Allocations Familiales qui intervient dans plusieurs actions menées auprès de la jeunesse a retenu le projet TUMO Paris pour sa mission auprès des familles des quartiers défavorisés et la pertinence de son dispositif d’éducation dans l’autonomisation des jeunes.

Enfin, engagée pour trois ans, la Fondation Ardian, qui valorise notamment les projets facilitant l’accès à l’éducation pour les enfants de milieux modestes, soutient, elle aussi financièrement, le Forum des images et son école pour développer encore d’autres projets.



Autoformation, module 3, Roxane Tingbo, perspective et environnement.

Plus d’informations : forumdesimages.fr - 01 44 76 63 00 et TUMO Paris : 01 44 76 63 33