Le quotidien Kommersant rapporte que les soldats de la paix russes ont résolu le conflit à Khtsaberd et Hin Tagher en faveur de l’Azerbaïdjan

Selon le journal Kommersant les casques bleus russes ont réglé l’incident dans les villages karabakh de Khtsaberd et Khin-Takher, le jugeant en faveur de Bakou. Sur une nouvelle carte, ce territoire est marqué comme azerbaïdjanais, et une vidéo est apparue sur les chaînes Telegram, qui montre comment les soldats arméniens rendent leurs armes. Il s’est avéré que les parties au conflit interprètent différemment le document fondamental - les déclarations des dirigeants de la Fédération de Russie, de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan le 10 novembre. Bakou est convaincu que les troupes arméniennes devraient quitter tout le territoire du Haut-Karabakh, et à Erevan - que cela ne s’applique qu’aux régions qui l’entourent.

Le ministère russe de la Défense a de nouveau mis à jour la carte de la mission de maintien de la paix au Haut-Karabakh, en la ramenant à son apparence précédente. Si sur la carte du 13 décembre, les villages de Khtsaberd et Khin-Takher étaient inclus dans la zone sous le contrôle des soldats de la paix, ainsi que la route qui y mène, alors dans la version révisée du 14 décembre ces territoires sont désignés comme étant sous le contrôle de l’Azerbaïdjan. De plus, dans la section « Symboles », une ligne apparaît, qui fait le tour de la zone de la mission de maintien de la paix. Il est signé comme « Zone de responsabilité du contingent russe de maintien de la paix ». Cette innovation peut signifier que les soldats de la paix n’ont pas le droit d’étendre leur influence au-delà de cette ligne.

Rappelons que les 11 et 12 décembre, dans deux villages non loin de Hadrut, en effet, les hostilités ont repris entre les troupes azerbaïdjanaises et les détachements arméniens, qui ont refusé de quitter ces positions. Leurs actions à Bakou ont été qualifiées d ’« opération antiterroriste forcée ». Seule l’intervention des soldats de la paix russes pouvait arrêter les combats. Plus tard, une vidéo est apparue sur les chaînes azéries du réseau TELEGRAM montrant comment des soldats arméniens déposaient leurs armes au sol sous le contrôle de l’armée azerbaïdjanaise. Compte tenu du fait que le sol dans les images vidéo est recouvert de neige, le tournage a été réalisé après la signature de l’accord du 10 novembre et, très probablement, dans les villages de Khtsaberd et Khin-Takher. Les autorités de la République du Haut-Karabakh n’ont pas répondu aux questions de Kommersant sur ce qui se passe actuellement dans les villages.

Premièrement, le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a laissé entendre avec un mécontentement non déguisé que leur poste aurait dû apparaître dans la zone d’exacerbation il y a longtemps. « Pourquoi, au moment de l’attaque, les soldats de la paix n’étaient pas déployés là-bas - c’est une matière pour une discussion et une analyse séparées », a déclaré le Premier ministre arménien.

Et lorsque le contingent de maintien de la paix est néanmoins apparu dans la zone de deux villages, des déclarations critiques ont déjà été entendues de Bakou. Certes, à un niveau parlementaire inférieur. « La nouvelle carte fournie par les soldats de la paix russes, est totalement incompréhensible, - a écrit sur sa page Facebook le vice-président du parlement azerbaïdjanais, Adil Aliyev, faisant référence à la variante dans laquelle le village Htsaberd et Hin-Taher sous le contrôle des soldats russes. »Les activités des soldats de la paix sont énoncées dans le droit international et ne doivent en aucun cas dépasser les limites de leurs devoirs et responsabilités. La carte préparée par eux n’a aucun fondement juridique ou politique. " a-t-il ajouté.

« Oui, il y a eu un mécontentement face aux actions des soldats de la paix », a admis Farhad Mammadov, politologue azéri et expert au Valdai International Discussion Club, dans un entretien avec Kommersant. Il dit que « le contingent de maintien de la paix de la Fédération de Russie est déployé parallèlement au retrait des forces armées arméniennes ».

A Erevan et Stepanakert, le texte de l’accord est interprété différemment. Les responsables arméniens ont ouvertement refusé de commenter ce sujet, mais lors de conversations sous couvert d’anonymat, ils ont précisé que, à leur avis, le quatrième point de l’accord ne concerne que les régions de Kelbajar, Aghdam et Lachin, qui ont été transférées en Azerbaïdjan avant le 1er décembre. Quant au reste du territoire du Karabakh, qui à l’époque soviétique faisait partie de la région autonome du Haut-Karabakh, là, selon les interlocuteurs arméniens du Kommersant, une autre clause de l’accord devrait être mise en œuvre - la première. Cette clause dit qu’après un cessez-le-feu complet à minuit le 10 novembre, « la République d’Azerbaïdjan et l’Arménie s’arrêtent à leurs positions ». Par conséquent, les positions près de Hadrut devraient également rester derrière les troupes et milices arméniennes.

À son tour, l’attachée de presse du ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Leyla Abdullayeva, a assuré à Kommersant qu’une telle interprétation est incorrecte et que les troupes arméniennes doivent se retirer de tout le territoire du Karabakh. « L’original de l’application est en russe et tout y est clairement écrit. Ce que les Arméniens vous disent n’est qu’une interprétation, et nous nous référons au texte lui-même », a-t-elle dit à Kommersant.

Dans le même temps, la décision finale des soldats de la paix russes de quitter les villages de Khtsaberd et Khin-Takher et revenir aux anciennes limites de responsabilité - peut être perçue négativement à Erevan.

Selon le politologue arménien Vigen Hakobyan, l’attitude des autorités du pays face à une telle décision dépend de son imprévu. « Si cela leur a été une mauvaise surprise, c’est une chose. Et s’il s’agissait d’un accord secret, par exemple, dans le paquet général avec l’échange de prisonniers (il a été conclu le soir du 14 décembre : l’Azerbaïdjan a reçu 14 personnes et l’Arménie - 44 personnes ), alors cela n’aura aucune influence sur les relations.

Cependant, comme l’a ajouté M. Hakobyan, « les autorités arméniennes ne sont plus en mesure de changer d’attitude à l’égard des soldats de la paix russes ». De toute évidence, l’interlocuteur de Kommersant avait en tête la vague croissante de mécontentement envers Nikol Pashinyan. Un autre rassemblement exigeant sa démission a eu lieu mardi soir. Auparavant, M. Pashinyan a déclaré qu’il ne démissionnerait que « sur la base de résultats fiables de la volonté du peuple ».