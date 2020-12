Le village de Hin Shen libéré selon Vahram Poghosyan

Le porte-parole du président d’Artsakh Vahram Poghosyan a répondu aux questions d’ Armenpress sur la situation tendue dans la sous-région de Berdadzor.

Selon les informations, les Azéris avaient bloqué la route du village de Hin Shen dans la région de Shushi pendant longtemps, en fait, laissant les habitants dans un blocus. Quelle est la situation en ce moment ?

Les forces azéries ont tenté de faire pression sur le côté arménien en installant une base sur la route menant à Hin Shen, mais à la suite de l’intervention des troupes de maintien de la paix russes, elles ont aujourd’hui réussi à retirer la base azérie de la route et à débloquer Hin Shen. À l’heure actuelle, il y a à la fois des représentants de l’armée de défense et des soldats de la paix russes dans la communauté, assurant la sécurité des habitants de la communauté, ainsi que la conduite pacifique et sans entrave.

Il a été rapporté aujourd’hui que les Azéris avaient donné 12 heures à la population de Yeghtsahogh près d’Hin Shen pour quitter le village. Dans quelle mesure l’information est-elle vraie ?

Les informations que la partie azerbaïdjanaise a donné aux habitants 12 heures pour quitter le village ne correspondent pas à la réalité. L’affaire concernait les militaires dans un poste de l’armée de défense. En réponse, la partie arménienne a rejeté la demande et la position est actuellement sous le contrôle des forces arméniennes.

Des informations et des vidéos sont apparues dans les médias, selon lesquelles plus de 100 Arméniens ont été faits prisonniers, quelle est la fiabilité de ces informations ?

L’armée de défense n’a pas confirmé cette information, je n’exclus donc pas que les sources azéries diffusent délibérément cette nouvelle afin de créer une tension supplémentaire. Nous étudions bien sûr ces matériaux de toute urgence pour avoir une image complète de la situation. Je voudrais ajouter que dans la sous-région, l’armée de défense et les troupes russes de maintien de la paix s’emploient activement à réduire la tension et à prévenir d’éventuels affrontements.