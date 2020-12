Le ministère de la Défense a évoqué les vidéos des médias azerbaïdjanais sur la capture de militaires arméniens

Le ministère de la Défense de la République d’Arménie attend des éclaircissements du ministère de la Défense de la République d’Azerbaïdjan concernant les vidéos récentes de capture de militaires arméniens qui ont été diffusés par les médias azerbaïdjanais.

Des sources azéries affirment qu’entre 50 et 160 militaires arméniens ont été capturés dans les régions de Hin Tagher et Khntsaberd à Hadrut hier et la veille

cliquer sur l’image pour lancer la vidéo

cliquer sur l’image pour lancer la vidéo