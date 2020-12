Des prisonniers de guerre rapatriés interrogés par des détectives arméniens enquêtant sur l’agression azérie

Le Comité d’enquête a déclaré que ses détectives avaient mené « les enquêtes nécessaires et d’autres actions procédurales » avec la participation des 44 prisonniers de guerre et civils captifs rapatriés d’Azerbaïdjan.

Le Comité d’enquête a déclaré que les actions concernaient des « interrogatoires », et qu’un certain nombre d’examens auront lieu. Il a ajouté que son enquête criminelle sur l’agression azérie, le terrorisme international, la violation flagrante des normes du droit international et l’implication de mercenaires étrangers contre l’Artsakh est toujours en cours.

L’échange de prisonniers entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan a été effectué dans le cadre des termes de l’armistice qui a mis fin à la guerre.

