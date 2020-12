Les militaires du Centre international de lutte antimines du Ministère russe de la Défense ont continué de détruire des objets explosifs trouvés sur le territoire du Haut-Karabagh

La plupart des objets explosifs rencontrés par les militaires du centre international de lutte contre les mines du Ministère russe de la Défense lors du déminage dans le Haut-Karabagh sont des obus d’artillerie, des mines de mortier, des grenades à main, ainsi que des charges pour les lance-grenades à main.



Au cours de la journée écoulée, les soldats de la paix russes ont effectué des recherches techniques et des opérations de déminage, nettoyé 1,5 km de routes, trouvé et transporté 189 objets explosifs sur un site spécialement équipé, afin de détruire.



Les militaires du Centre international d’action antimines du Ministère russe de la Défense poursuivent leurs travaux de reconnaissance technique et de déminage dans la zone de responsabilité de forces russes de maintien de la paix au Haut-Karabagh.



Au total, les unités de génie des forces russes de maintien de la paix au Haut-Karabagh ont déminé plus de 156 hectares de terrain, environ 40 kilomètres de routes, 375 bâtiments d’habitation et des installations sociales, découvert et neutralisé environ 5 000 objets explosifs.