Polémique en Corse après le soutien aux Arméniens

Nouvelle polémique entre le préfet de Corse et l’Exécutif nationaliste par courrier interposé. Le premier demande au second de retirer une motion de soutien aux populations arméniennes du Haut Karabakh et la reconnaissance de la République d’Artsakh. Le second lui oppose une fin de non-recevoir et rend public les deux lettres. Les associations arméniennes de France expriment leur stupéfaction et leur incompréhension face à l’étrange recours préfectoral, d’autant que de nombreuses collectivités locales, sans compter les deux chambres parlementaires, ont voté le même type de délibération que l’Assemblée de Corse.

