La banque centrale arménienne augmente son taux directeur

La Banque centrale d’Arménie (CBA) a relevé mardi son principal taux d’intérêt de 1 point de pourcentage suite à une dépréciation importante de la monnaie nationale, le dram.

Le conseil d’administration de la CBA a augmenté le taux de refinancement à 5,25%, alors qu’il était de 4,25%, malgré l’anticipation d’une contraction plus marquée de l’économie arménienne que ce qui avait été projeté plus tôt cette année.

La banque a réduit le taux de référence quatre fois entre mars et septembre de cette année, alors que l’économie plongeait dans la récession en raison de la pandémie de Coronavirus. Lors de la dernière (...)