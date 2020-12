Les manifestations anti-gouvernementales se poursuivent en Arménie

Une coalition de plus d’une douzaine de partis d’opposition arméniens a promis de forcer le Premier ministre Nikol Pachinian à démissionner prochainement alors que des milliers de ses partisans ont continué à manifester mardi à Erevan.

Ils ont cherché à intensifier la pression sur Pachinian face à son refus persistant de remettre le pouvoir à un gouvernement intérimaire après l’échec de la guerre au Haut-Karabakh.

« Nous sommes de plus en plus nombreux depuis plusieurs jours », a clamé Artur Vanetsian, chef de l’un de ces partis d’opposition, face à la foule qui défilait dans le centre-ville.

« Ensemble, nous allons très rapidement chasser Nikol, qui s’accroche au pouvoir, du bâtiment gouvernemental et il sera tenu responsable devant la nation arménienne », a ajouté l’ancien directeur du service national de sécurité.

Ishkhan Saghatelian de la Fédération révolutionnaire arménienne (Dashnaktsutyun) a déclaré que les manifestations se poursuivraient quotidiennement et finiraient bientôt par un succès.

« Ces manifestations multiplient notre pouvoir et de plus en plus de gens nous rejoignent chaque jour, s’est-il réjoui. À la suite de ces actions, nous préparerons le terrain pour le départ de Nikol dans les prochains jours. La nouvelle année sans Nikol !

Les forces de l’opposition tiennent Pachinian responsable de la défaite de la partie arménienne dans la guerre contre l’Azerbaïdjan et disent qu’il n’est pas capable de faire face aux nouveaux défis sécuritaires auxquels le pays est confronté. Leurs demandes de démission, la formation d’un gouvernement intérimaire et la tenue de nouvelles élections parlementaires d’ici un an ont été soutenues par le président Armen Sarkissian, l’Église apostolique arménienne et d’éminentes personnalités publiques en Arménie et dans le monde diasporique.

Pachinian a rejeté ces demandes. Dans un discours télévisé à la nation diffusé lundi, il a insisté pour dire qu’il avait toujours le mandat pour gouverner le pays et qu’il ne démissionnerait qu’en cas d ’« expression démocratique de la volonté du peuple ».

Pachinian a rencontré mardi des députés du Parlement représentant son bloc Mon pas. Les participants à la réunion qui a duré deux heures ont déclaré qu’elle s’était concentré sur la situation actuelle dans la zone de conflit du Karabakh et sur les projets de l’équipe politique au pouvoir visant à modifier le Code électoral arménien.

L’un des députés progouvernementaux, Nazeli Baghdasarian, a expliqué aux journalistes que les autorités « n’excluent pas la possibilité d’élections pré-mandat », sans donner plus de précisions.

Baghdasarian a également assuré que l’opposition ne voulait pas que les scrutins aient lieu bientôt car elle n’aurait aucune chance de les gagner.