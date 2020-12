Quel avenir pour les villages arméniens autour de Hadrout et Chouchi (Haut-Karabagh) ?

Le matin du 13 décembre les habitants du village arménien de Hin Chen dans la région de Chouchi ont affirmé que leur localité était entourée par les forces azéries. L’armée azérie a fermé depuis deux jours les routes manant du village de Medz Chen ver l’autre village arménien de Hon Chen. informations divulguées par Davit Davtyan le maire du village de Medz Chen.

« Au village il n’y pas d’entrées et de sorties. Il compte près de 60 habitants aujourd’hui. Les forces russes de paix sont en pourparlers. Ici tout le monde est inquiet, on a l’impression que les russes savent que ces terres seront transférées à l’ennemi » dit le maire de Maidz Chen. Les autorités arméniennes de la République de l’Artsakh n’ont donné aucun écho à l’évenement et d’après D. Davtyan ils ne savent pas ce qu’ils doivent faire pour sauver ces villages arméniens encerclés de la région de Chouchi.



« On n’entend pas de coups de feu mais à tout moment ils peuvent reprendre et attaquer les villageois. Nous ne pouvons pas sortir du village et cela fait 3 jours qu’on ne peut pas livrer la nourriture à l’armée arménienne. La seule route est fermée. L’armée azérie nous interdit le passage. Les soldats disent qu’ils font ainsi car ils ont des ordres de la direction » dit le maire du village.

Depuis un jour le village de Hin Chen est également encerclé par les azéris. Son maire, Samvel Sargsyan a a fait savoir que même si la route est fermée, au village tout est calme. Il ne sait pas combien de temps les villageois peuvent tenir ainsi. « J’ai averti les autorités de l’Artsakh (…) jusqu’à la route de Latchine il y a environ 7 km, ils sont venus par la vallée et fermé la route » dit S. Sargsyan. Ainsi aux villages de Hin Chen et Nor Chen, l’incertitude est totale quant à l’avenir. Selon les accords du 9 novembre, ces deux villages proches de Chouchi devaient rester arméniens.

Dans la région de Hadrout, même incertitude pour les villages de Khdzaberd de Hin Tagher. Ces villages étaient dans les cartes de zone de surveillance des forces russes chargées de la paix. Mais aujourd’hui dans la nouvelle carte ces deux villages ont disparu de la carte russe d’intervention des forces de paix…

Eric Ayvazyan le maire du village de Hin Tagher ne comprend pas pourquoi les Russes ont ainsi renoncé à assurer la défense de Hin Tagher et Khdzaberd. « Violant le cessez-le-feu les Azéris ont attaqué, nous avons eu des blessés et des prisonniers, les russes sont venus, mais au lieu de rester ils sont partis… » dit quelque peu dépité le maire Hin Tagher. Il est étonné car les Arméniens ont tenu ces villages durant les 44 jours de guerre. Il ne comprend pas quels sont les accords d’aujourd’hui. Les autorités de Stepanakert restent silencieux selon lui. Et il ne comprend pas.

Krikor Amirzayan