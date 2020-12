Les prisonniers de guerre Arméniens transférés d’Azerbaïdjan en Arménie sont sous surveillance médicale

Les 44 soldats et volontaires Arméniens détenus en Azerbaïdjan qui ont été transférés en Arménie lundi 14 décembre, ont subi les examens médicaux nécessaires dès leur arrivée à Erévan à bord d’un avion russe a informé le bureau du vice-Premier ministre arménien Tigran Avinyan.

« Dès leur arrivée, les prisonniers ont subi les examens médicaux nécessaires et sont désormais pris en charge par des médecins, recevant le soutien médical et psychologique nécessaire » a indiqué le bureau du vice-Premier ministre arménien.

L’échange de prisonniers a eu lieu grâce à la médiation des responsables des soldats de la paix russes stationnés au Haut-Karabagh.

