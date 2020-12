40000 réfugiés sont rentrés au Haut-Karabagh selon le Ministère russe de la Défense

A ce jour, ce sont au total plus de 39 700 réfugiés Arméniens qui sont retournés dans leurs foyers au Haut-Karabagh depuis le 10 novembre, avec le cessez-le-feu dans les combats en Artsakh a rapporé l’agence de presse officielle russe TASS se référant au ministère russe de la Défense.

« Aujourd’hui, 566 personnes ont été transportées par bus d’Erevan à Stepanakert. Le convoi a été escorté par des patrouilles du contingent russe de maintien de la paix et de la police militaire. Plus de 39 700 réfugiés sont retournés dans leurs foyers permanents au Haut-Karabagh » a déclaré le ministère russe de la Défense. La sécurité de ces citoyens de l’Artsakh sur leur parcours depuis l’Arménie jusqu’en Artsakh est assurée par les forces russes. Tout comme leur sécurité permanente en Artsakh où la présence des forces russes de maintien de la paix est le gage de la stabilité dans la région.

Krikor Amirzayan