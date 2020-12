Le conseil municipal de Valence adopte à l’unanimité un vœu de reconnaissance de la République du Haut-Karabagh (Artsakh)

Le conseil municipal de Valence a adopté lundi 14 décembre à l’unanimité un vœu de reconnaissance de la République du Haut-Karabagh (Artsakh)

« Le conseil municipal en direct ! »

« Adoption d’un vœu à l’unanimité en faveur de la reconnaissance de la République du Haut-Karabagh (Artsakh) et création d’une rue de Stepanakert à Valence ! »

« Depuis 2015, Valence entretient des liens d’amitié avec Stepanakert, capitale de l’Artsakh. Après avoir lancé un appel aux élus locaux pour sa reconnaissance internationale de l’Artsakh, avec le soutien du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France (CCAF) et de la représentation permanente de la République d’Artsakh en France, la Ville de Valence forme à son tour le vœu que la Diplomatie française réexamine sa stratégie et que la France reconnaisse enfin la République du Haut-Karabagh (Artsakh), apporte son appui diplomatique aux autorités de l’Arménie et de l’Artsakh et s’engage à conduire l’Europe et la communauté internationale vers cette reconnaissance. »

« En cela nous rejoignons de très nombreuses communes de France qui comme nous ont des liens forts de jumelage ou de charte d’amitié avec les collectivités du Haut Karabagh. Ce jour j’ai également voté un vœu similaire à la Région Auvergne-Rhône-Alpes proposé et soutenu par Laurent Wauquiez. »

« La reconnaissance de l’indépendance de cette République, au nom du droit des peuples à l’autodétermination, est le seul moyen de garantir la sécurité de ses habitants en débouchant à terme sur un traité de paix fixant définitivement ses frontières. Une paix durable est encore possible ! »

« Espérons que le gouvernement entendra cette mobilisation sans précédent accompagné des deux votes solennels récents du Sénat et de l’ Assemblée nationale. »

« Nous avions, comme un symbole de plus, débuté notre conseil municipal de ce soir en baptisant les deux rues du futur éco-quartier de Châteauvert des noms de Toros (sculpteur français d’origine Syrienne et Arménienne dont de nombreuses œuvres sont présentes à Valence) qui croisera la rue Stepanakert. »

Message de Nicolas Daragon, Maire de Valence



Krikor Amirzayan