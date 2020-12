La France continuera de fournir une aide humanitaire à l’Artsakh a affirmé Jonathan Lacôte l’Ambassadeur de France à Erévan

La France continuera d’apporter une aide humanitaire à l’Artsakh et à ses habitants déplacés en raison de la récente guerre déclenchée par l’Azerbaïdjan, a déclaré Zareh Sinanyan le Haut-Commissaire arménien aux affaires de la diaspora dans un communiqué. Zareg Sinanian qui a rencontré mardi 15 décembre l’Ambassadeur de France en Arménie, Jonathan Lacôte. L’objet de la réunion étant l’aide apportée par la France et la communauté arménienne de France aux familles déplacées de l’Artsakh.

« Au cours de la rencontre, ils ont évoqué la solidarité manifestée par le peuple français envers l’Artsakh et le peuple arménien pendant toute la période de la guerre. L’Ambassadeur a réaffirmé que la France continuera à fournir une aide humanitaire, et a évoqué l’approfondissement des relations bilatérales » indique le communiqué du Haut-Commissariat arménien des affaires de la diaspora.

L’aide humanitaire est ainsi privilégiée par Paris.

Krikor Amirzayan