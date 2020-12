400 logements sont en rénovation à Martakert pour y reloger ses habitants

Les autorités régionales de Martakert (Haut-Karabagh) par la voie du responsable de région Hayk Bakhtchiyan ont annoncé que plus de 400 logements de Martakert étaient en cours de rénovation pour le relogement des réfugiés. La majeure partie de ces logements sont des immeubles partiellement détruits par les missiles azéris lors de la guerre en Artsakh. « Le matériel de construction est mis à disposition par le gouvernement de l’Artsakh, la Russie et la Croix Rouge internationale. Les habitants qui ont perdu leurs habitations lors de la guerre sont relogés provisoirement en attendant la rénovation de leurs maisons » dit Hayk Bakhtchiyan. Ce dernier affirme également que l’électricité est rétablie dans 90% des habitations, tout comme l’eau et le gaz. Le réseau internet n’étant disponible qu’auprès de certaines sociétés. « De temps en temps nous avons des coupures d’électricité à Martakert, mais avec la ligne électrique qui vient d’Arménie vers l’Artsakh le réseau électrique sera complètement rétabli » a affirmé H. Bakhtchiyan. Il a en outre déclaré que presque toutes les écoles de Matrakert avaient ouvert leurs portes sauf une seul qui fut fermée pour cause de coronavirus.

Krikor Amirzayan