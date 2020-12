Nice octroie une aide de 40 000€ pour l’Artsakh

Malgré l’onde de choc et la déflagration qui frappent les Républiques d’Arménie et d’Artsakh, la diaspora arménienne reste mobilisée et solidaire pour venir en aide aux populations arméniennes, victimes de la guerre orchestrée par les turco - azéris.

Les multiples opérations d’aides humanitaires se concrétisent grâce à l’aide importante de l’Etat français ainsi que des nombreuses institutions (Régions et Départements) tout comme des municipalités qui votent des subventions exceptionnelles pour

témoigner de leur solidarité et apporter un soutien précieux aux Arméniens, sous l’égide du Fonds arménien de France ou du CCAF.

Fidèle à sa célèbre devise : « NICÆ CIVITAS FIDELISSIMA »

« Nice, cité très très fidèle », la Ville a une nouvelle fois démontré son attachement et sa solidarité auprès du peuple arménien, sous l’impulsion de Christian Estrosi, maire de la ville et président de la Métropole.

Après le vote de la motion par le Conseil métropolitain le 27 novembre dernier, demandant à la France la reconnaissance de la République d’Artsakh, ce lundi 14 décembre, le Conseil municipal a voté une subvention de 40 000€ en réponse à la demande déposée par le Fonds arménien de France Région Sud, représenté par son président Richard Santourian et son trésorier Raffi Hekimyan.



Cette aide financière sera débloquée en une seule fois au profit des populations victimes de la guerre dans le Haut - Karabagh via le Fonds qui mettra ses compétences et son expérience pour le bon suivi des opérations humanitaires.

Richard Santourian exprimait sa joie et sa reconnaissance auprès de Christian Estrosi après l’annonce du Conseil.

Nous saluons également Anthony Borré, premier adjoint auprès de Christian Estrosi, et Magali Altounian, adjointe et élue auprès du maire, pour leur engagement et leur solidarité avec le peuple arménien.

Lors de son intervention, Magali Altounian a dénoncé le contexte dramatique des populations arméniennes de l’Artsakh.

« Plus de 2 000 soldats arméniens ont perdu la vie durant ce conflit engagé par l’Azerbaïdjan et son allié turc, un grand nombre de civils ont péri et 100 000 personnes ont été déplacées abandonnant leurs biens, un patrimoine culturel et religieux inestimable », dit-elle avec émotion.

L’élue a également salué le dispositif d’aide engagé par le Fonds, soutenu par le Président Emmanuel Macron, qui vise une aide d’urgence en matériel médical et le renforcement de la coopération hospitalière, entre autres.

Avec détermination, Magali Altounian a regretté l’inaction de la communauté internationale pour venir en aide aux populations victimes d’attaques meurtrières.

« Nous nous joignons à d’autres collectivités pour venir en aide et apporter avec force notre soutien aux Arméniens », a fièrement déclaré la jeune élue niçoise sous la bienveillance du Conseil municipal.

Alain Sarkissian