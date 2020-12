Arrestation de 11 personnes soupçonnées d’espionner pour le compte de l’Iran

Les autorités turques ont arrêté onze personnes soupçonnées d’espionnage et d’enlèvement d’un dissident pour le compte de l’Iran, a annoncé lundi la police turque sur fond de brusque montée de tensions entre Ankara et Téhéran. Le MIT, le service de renseignement turc, a arrêté ces onze Turcs lors de plusieurs opérations récentes pour leur implication présumée dans la disparition de Habib Chaab, un dissident iranien qui vivait en Suède et qui s’était rendu en octobre à Istanbul après avoir été appâté par une femme iranienne. « Lors de l’enquête menée en coopération avec le MIT (...) il a été établi que (...)