La région Auvergne Rhône Alpes demande la reconnaissance de l’Artsakh

Après le sénat, l’Assemblée nationale, la région Auvergne-Rhone-Alpes réunie en assemblée plénière a voté à son tour un vœu demandant la reconnaissance de la République du haut karabagh. En présentant ce vœu le président Laurent Wauquiez a insisté sur le fait que la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est une amie de l’Arménie doit manifester sa présence dans les moments difficiles. Il a rappelé l’aide humanitaire envoyée par la région et précisé que ce vœu de reconnaissance de la République du Haut Karabagh était à la fois : « le prolongement d’une coopération engagée depuis plusieurs années, la reconnaissance du génocide dont les Arméniens ont été victimes et la protection de l’Arménie face aux récents propos menaçants du président de l’Azerbaidjan. »



Au nom du groupe majoritaire Emmanuel Mandon dénonçant le couple Aliev-Erdogan, a souligné que ce vœu était « indispensable. La France a le devoir d’agir pour protéger une population en danger et œuvrer pour la paix. Cela passe par la reconnaissance de l’Artsakh ».

Ce vœu a été adopté par 8 des 9 groupes politiques de la région, l’alliance extrême gauche-écologistes ayant choisi de ne pas prendre part au vote.

J Paloulian



Pour un règlement définitif du conflit du Karabagh et la reconnaissance de la République du Haut-Karabagh

Le 27 septembre 2020, l’armée azerbaïdjanaise a lancé une offensive militaire de grande ampleur contre les Arméniens du Haut-Karabagh et la population civile a été également et délibérément ciblée.

L’offensive lancée par l’armée azerbaïdjanaise constitue une agression inacceptable violant le droit à l’autodétermination exercé en 1991 par la population du Haut-Karabagh par voie référendaire.

Après six semaines de combats meurtriers, l’Accord de fin des hostilités a été signé le 9 novembre 2020 entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan sous l’égide de la Russie, et en dehors du Groupe de Minsk de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE).

Cet Accord prévoit que les forces armées cessent le combat sur « les positions qu’elles occupent » et qu’ainsi l’Azerbaïdjan reprenne le contrôle de l’intégralité des sept districts voisins du Haut-Karabagh que les forces karabaghiotes avaient conquis lors de la Guerre du Haut-Karabagh (1988-1994).

Cet Accord ne traite pas la question essentielle du statut du Haut-Karabagh et laisse ainsi planer un risque élevé de reprise des hostilités dans un futur proche, alors que la question des réfugiés et de leur décision de rentrer ou non dépend de la garantie donnée au statut et à sa définition territoriale ;

Ainsi, il est urgent de définir les contours précis d’un règlement durable du conflit qui garantisse notamment la sécurité et le retour des dizaines de milliers de personnes qui ont fui leurs habitations durant les dernières semaines.

Le territoire du Haut-Karabagh est historiquement le berceau de la civilisation arménienne et les pertes territoriales laissent craindre le pire pour la préservation du patrimoine multiséculaire de l’Artsakh, notamment ses centaines d’églises et ses monastères des IVème, VIIIème ou Xème siècle.

Les vives tensions actuelles sont de nature à fragiliser les institutions arméniennes et à aggraver la situation humanitaire déjà dramatique provoquée par des déplacements massifs de la population civile du Haut-Karabakh vers l’Arménie .

La France entretient une relation d’amitié millénaire avec l’Arménie, et depuis plus de 100 ans fait valoir une responsabilité historique et universelle au regard du génocide dont son peuple a été victime en 1915 ; elle est responsable en tant que membre du Groupe de Minsk de l’OSCE, au même titre que les Etats-Unis et la Russie, dans l’atteinte d’une résolution durable du conflit qui oppose le Haut- Karabagh soutenu par l’Arménie à l’Azerbaïdjan et dont l’un des principes fondateurs est le non- recours à la force ;

Le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, réuni en Assemblée plénière :

RAPELLE toute l’importance de la coopération bilatérale entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Arménie ainsi que la profondeur et l’intensité des liens entre la population d’Auvergne-Rhône-Alpes et la population d’Arménie et du Haut-Karabagh ;

REAFFIRME son vœu de « soutien aux coopérations entre la République d’Arménie, la République d’Artsakh et la Région Auvergne-Rhône-Alpes » adopté le 19 décembre 2019 à l’unanimité du Conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes par lequel « la Région réaffirme son amitié historique avec la famille franco-arménienne, ici et là-bas. Son indéfectible attachement lui est manifesté régulièrement et le sera plus encore à l’avenir. La Région s’engage à soutenir tout particulièrement les collectivités qui coopèrent avec la République d’Arménie et avec la République d’Artsakh » ;

REAFFIRME la volonté de la Région Auvergne-Rhône-Alpes de venir en aide à la population arménienne et aux réfugiés du Haut-Karabagh victimes du conflit, qui s’est déjà concrétisée par le vote d’aides humanitaires d’urgence par le Conseil régional, en lien avec le CCAF CENTRE ;

RENOUVELLE sa solidarité la plus totale à l’égard de l’Arménie et de son peuple et demande que soit préservé le retour de la population arménienne sur ses terres ancestrales ;

AFFIRME que l’action internationale de la France trouve son prolongement dans les relations que les Villes et les Collectivités territoriales françaises, tout particulièrement celles d’Auvergne-Rhône-Alpes, entretiennent avec des Communes d’Arménie ou d’Artsakh depuis de très nombreuses années ;

AFFIRME l’urgente nécessité de garantir la sécurité durable des populations civiles du Haut-Karabagh et d’aboutir à un règlement définitif du conflit ;

APPELLE la société civile à se mobiliser pour aider les populations civiles du Haut-Karabagh qui vivent aujourd’hui dans des conditions dramatiques, et à s’engager pour protéger leur patrimoine culturel désormais menacé ;

APPELLE l’Etat français à proposer rapidement un processus de paix visant une situation juste et durable et à reconnaître la République du Haut-Karabagh dans le respect des droits des peuples de la région du Caucase du Sud ;

APPELLE les autorités nationales, européennes et internationales à prendre rapidement des mesures concrètes et puissantes pour assurer la protection des populations civiles arméniennes victimes du conflit, la protection de couloirs humanitaires efficaces et la mise en œuvre tous les moyens permettant de contribuer à leur sécurité réelle.