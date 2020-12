Les États-Unis imposent des sanctions drastiques à la Turquie

Lundi, le secrétaire d’État américain Michael Pompeo a annoncé que les États-Unis imposaient des sanctions à la présidence des industries de la défense (SSB) de la République de Turquie conformément à l’article 231 de la loi sur la lutte contre les adversaires américains par le biais de sanctions (CAATSA) pour avoir sciemment engagé une transaction importante avec Rosoboronexport, la principale entité d’exportation d’armes de la Russie, en achetant le système de missiles sol-air S-400. Les sanctions comprennent une interdiction de toutes les licences d’exportation et autorisations américaines de la SSB et un gel des avoirs et des restrictions de visa pour le Dr Ismail Demir, président de la SSB, et d’autres agents de la SSB.

Les États-Unis ont clairement indiqué à la Turquie au plus haut niveau et à de nombreuses reprises que son achat du système S-400 mettrait en danger la sécurité de la technologie et du personnel militaires américains et fournirait des fonds substantiels au secteur de la défense russe, ainsi que l’accès de la Russie aux Forces armées turques et industrie de la défense. La Turquie a néanmoins décidé d’aller de l’avant avec l’acquisition et les essais du S-400, malgré la disponibilité de systèmes alternatifs inter-opérables avec l’OTAN pour répondre à ses besoins de défense. Cette décision a entraîné la suspension de la Turquie et son retrait en attente du partenariat mondial sur les avions d’attaque interarmées F-35.

« Nous tenons à remercier le Congrès, l’administration Trump et le secrétaire Pompeo pour ces sanctions historiques qui sont la première étape dans la responsabilisation du régime turc vis-à-vis de ses politiques internationales et nationales. Ces sanctions devraient être immédiatement et pleinement appliquées, sans renonciation et maintenues par la nouvelle administration Biden », a déclaré Sevak Khatchadorian, président du Conseil arménien d’Amérique.

Le secrétaire d’État, en consultation avec le secrétaire au Trésor, a choisi les sanctions suivantes de la section 235 de la CAATSA, telles que mises en œuvre par le décret (E.O.) 13849, à imposer à SSB :

Interdiction d’octroyer des licences d’exportation et des autorisations américaines spécifiques pour toute marchandise ou technologie transférée à SSB (article 235 (a) (2)) ;

Interdiction des prêts ou des crédits accordés par les institutions financières américaines à la SSB d’un montant total supérieur à 10 millions de dollars par période de 12 mois (article 235 (a) (3)) ;

Interdiction de l’aide de la Banque américaine d’exportation-importation pour les exportations vers la SSB (article 235 (a) (1)) ;

Obligation pour les États-Unis de s’opposer aux prêts bénéficiant de la SSB par les institutions financières internationales (article 235 a) 4)) ;

Et l’imposition de sanctions de blocage complètes et de restrictions de visa (article 235 (a) (7), (8), (9), (11) et (12)) au Dr Ismail Demir, président de la SSB ; Faruk Yigit, vice-président de la SSB ; Serhat Gencoglu, chef du Département de la défense aérienne et de l’espace de la SSB ; et Mustafa Alper Deniz, directeur de programme pour la direction régionale des systèmes de défense aérienne de la SSB.