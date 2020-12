Le FMI débloque une nouvelle tranche de crédit pour aider l’Arménie à faire face à la pandémie

Le Fond monétaire international (FMI) a débloqué une enveloppe de quelque 37 millions de $ destinée à aider l’Arménie à faire face aux conséquences économiques de la pandémie de coronavirus, aggravées ici par six semaines de guerre contre l’Azerbaïdjan. Ce nouveau crédit porte à quelque 332 millions de $ le montant total des fonds alloués par le FMI en vertu de l’accord conclu entre l’Arménie et l’organisme financier international, qui porte sur un crédit global de 443 millions de $. Le FMI avait approuvé ce programme de crédit en mai dernier, alors que l’économie arménienne faisait face à la récession après trois années de croissance solide. Cette décision était intervenue peu après que le gouvernement arménien eut fait part de sa volonté d’empreinter pour quelque 540 millions de $ pour compenser la chute brutale des recettes fiscales et autres revenus de l’Etat et finances ses efforts pour endiguer la pandémie. Les projets économiques de l’Arménie ont été contrariés par la guerre déclenchée par l’Azerbaïdjan au Haut-Karabagh le 27 septembre, à laquelle mettra fin le 9 novembre un accord de cessez-le-feu imposé par la Russie, qui contraignait la partie arménienne à céder d’importants territoires. Dans un communiqué diffusé ce weekend concernant l’octroi de ce nouveau crédit, le FMI indiquait que l’économie arménienne allait se contracter de plus de 7 % cette année, en laissant entendre que “l’impact conjugué et global des deux crises” restait à évaluer. “Le soutien financier du Fond aidera l’Arménie à relever ces défis, y compris les incidences pressantes sociales et économique de la pandémie de COVID-19”, indique notamment le communiqué. “Les autorités ont répondu avec détermination pour réduire les impacts socioéconomiques et sanitaires de ces chocs”, poursuit le communiqué, en citant ao Zhang, le directeur adjoint du FMI. “Le budget 2021 des autorités est approprié, eu égard à la faible croissance et s’appuie sur une stratégie fiscale claire à moyen terme. Les autorités restent attachées à des mesures visant à maintenir la dette dans les limites du supportable et sous l’effet desquelles la dette publique devrait descendre en dessous de 60 % du PIB à moyen terme”, a ajouté T.Zhang. Dans son projet de budget discuté par le Parlement arménien, le gouvernement arménien prévoyait une croissance de l’ordre de 3,2 % l’an prochain. Le FMI se montre moins optimiste et table sur une croissance de 1% de l’économie arménienne en 2021. Son communiqué précise qu’à cet égard, le bilan économique du pays est “en phase avec les perspectives de croissance globale prévues et la mise en place des réformes intérieures”. La monnaie nationale arménienne, le dram, s’est affaiblie face au $, perdant quelque 6% de sa valeur face au billet vert au cours des deux derniers mois.