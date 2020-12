L’Arménie a libéré aujourd’hui 9 prisonniers Azéris dont 2 criminels de droit commun condamnés en 2014 pour crime en Artsakh

Aujourd’hui alors que dans la soirée 44 prisonniers de guerre Arméniens sont arrivés d’Azerbaïdjan en Arménie, de son côté l’Arménie a libéré 9 prisonniers Azéris dont 2 membres de Commandons spéciaux azéris arrêtés en 2014 pour des crimes commis en Artsakh. Ces deux 2 criminels de droit commun sont Delham Askerov et Chahbaz Gouliev coupables de crimes contre la population civile de l’Artsakh. Ils avaiet été condamnés le premier à la prison à vie et le second à 22 ans de détention.

Krikor Amirzayan