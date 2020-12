Arman Tatoyan : Il est impossible de délimiter la frontière de l’Etat arménien sur la base de Google Maps

Il est impossible de délimiter ou de délimiter les frontières étatiques de l’Arménie sur la base de Google Maps ou du système de positionnement global de Google (Google GPS), a déclaré le défenseur des droits humains arménien Arman Tatoyan.

« On ne sait pas quelle version de Google Maps est la base lorsque Google lui-même mentionne qu’il existe de nombreuses versions de cartes en ligne du monde. Ou avons-nous découvert quels systèmes algorithmiques ou mécanismes de positionnement sous-tendent une version particulière d’une carte en ligne ? » a dit le Médiateur.

« Les recherches et observations du défenseur des droits humains d’Arménie dans les colonies frontalières confirment que cette approche met gravement en danger les droits constitutionnels à la vie, l’immunité physique et mentale, la propriété des résidents des colonies frontalières », a ajouté Arman Tatoyan.

« Il s’agit de la protection des frontières de notre État, de la sécurité physique et de la sûreté de notre peuple et de chaque personne », a dit le Défenseur des droits humains, ajoutant que « la question des démarcations ou délimitations nécessite des approches professionnelles, des résultats de recherche scientifique, des travaux détaillés sur site, des bases juridiques appropriées, etc. »

Il souligne que la question doit être l’une des priorités exclusives de notre pays, au centre de l’attention de tous.