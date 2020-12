Les Arméno-Américains manifestent à Santa Monica pour attirer l’attention sur les crimes de guerre en Azerbaïdjan

Une manifestation silencieuse a eu lieu samedi après-midi pour attirer l’attention sur les crimes de guerre perpétrés contre le peuple arménien dans la région d’Artsakh, rapporte Fox 11 .

La manifestation, qui a eu lieu sur la 3rd Street Promenade à Santa Monica, a été organisée par le Conseil arménien américain des droits de l’homme et US Armenians United.

Les manifestants disent qu’ils veulent faire la lumière sur les problèmes qui se produisent dans le Caucase et attirer l’attention sur les crimes de guerre commis par la Turquie et l’Azerbaïdjan contre les Arméniens.

Des vidéos ont montré des civils arméniens et des prisonniers de guerre torturés, décapités et mutilés par les forces azerbaïdjanaises. Cela survient près d’un mois après qu’un accord de paix a été conclu entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan pour arrêter les combats dans le Haut-Karabakh.

« Nous sommes ici pour montrer les images de ce qui s’est passé en Artsakh aux mains de terroristes connus sous le nom de l’armée azérie et de l’armée turque et ils ont également envoyé des mercenaires de l’Etat Islamique pour le faire. Nous sommes donc ici pour nous assurer que tout le monde le sait et que tout le monde parle de ce qui s’est passé, afin qu’ils ne puissent pas réécrire et dissimuler leurs actes odieux », a déclaré le manifestant Fred Tatlyan.

Les manifestants et la communauté arméno-américaine disent que le monde regarde en silence la poursuite des crimes de guerre contre les Arméniens.

Ils veulent que les États-Unis et la communauté internationale intensifient leurs efforts pour aider les Arméniens.

« La communauté internationale ne peut pas rester silencieuse au milieu des crimes de guerre perpétrés par des gens au milieu de 2020. En fin de compte, ce qui se passe dans une petite région gonfle et prend de l’ampleur et commence à être une menace pour les autres dans le monde. En ce moment, la communauté internationale se tient prête alors que le phosphore blanc et les armes chimiques sont utilisés, des mercenaires de l’Etat islamique sont déployés pour mener des guerres pour d’autres pays », a déclaré le manifestant Areg Barsegian

La communauté arméno-américaine affirme que depuis que les combats ont éclaté le 27 septembre, ils ont exhorté le gouvernement américain à intervenir et à sanctionner l’Azerbaïdjan et la Turquie.