Un avion avec 40 prisonniers arméniens débarque à Erevan

L’avion transportant plus de 40 captifs arméniens va bientôt atterrir à Erevan, a déclaré le président de l’Artsakh, Arayik Harutyunyan.

« En ces jours difficiles, lorsque notre peuple essaie de se redresser face à la douleur et de l’amertume de la perte causée par la terrible guerre, on remarque parfois des points lumineux qui nous inspirent l’espoir et la foi de vivre, de tout reconstruire » a déclaré le président dans un message Facebook.

« L’avion transportant plus de 40 de nos captifs rentrant dans leur patrie atterrira à Erevan dans quelques minutes. Je les rencontrerai personnellement avec leurs proches », a déclaré le président.

« Découvrir le sort de tous nos compatriotes disparus, le retour de tous les militaires et civils survivants, la recherche des corps des morts et leur récupération restent les questions humanitaires les plus urgentes à notre ordre du jour », a ajouté le président Harutyunyan.