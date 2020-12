Ankara condamne la décision des États-Unis d’imposer des sanctions à la Turquie

« Nous condamnons et rejetons la décision d’imposer des sanctions unilatérales à la Turquie, annoncée aujourd’hui par les États-Unis dans le contexte de l’acquisition par la Turquie des systèmes de défense aérienne S-400 » a déclaré le ministère turc des affaires étrangères dans un communiqué.

"Les conditions ayant contraint la Turquie à acquérir des systèmes S-400 sont bien connues. Le président Trump lui-même a admis à de nombreuses reprises que l’acquisition effectuée par la Turquie était justifiée.

Les allégations des États-Unis selon lesquelles les systèmes S-400 mettront en péril les systèmes de l’OTAN sont dépourvues de tout fondement technique. De plus, la Turquie a proposé à plusieurs reprises d’aborder cette question de manière objective, réaliste et politiquement impartiale par le biais d’un groupe de travail avec la participation de l’OTAN.

Par conséquent, le recours des États-Unis à des sanctions unilatérales, en refusant notre proposition de résoudre cette question par le dialogue et la diplomatie comme cela conviendrait à deux alliés, est complètement insensé.

La Turquie prendra les mesures nécessaires contre cette décision, qui affectera négativement nos relations et ripostera de la manière et au moment qu’elle le jugera appropriés. La Turquie ne s’abstiendra jamais de prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder sa sécurité nationale.

Avec cette compréhension, nous exhortons les États-Unis à reconsidérer cette décision injuste annoncée aujourd’hui et à rectifier cette grave erreur dès que possible, tout en soulignant une fois de plus que la Turquie est prête à aborder cette question par le dialogue et la diplomatie conformément à l’esprit d’alliance" conclut le communiqué.