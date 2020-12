Les soldats de la paix russes continuent d’équiper les points de contrôle dans le corridor de Latchin.



Les soldats de la paix russes ont équipé les postes d’observation de fortifications, conçues pour protéger les militaires des armes légères et des éclats d’obus, ainsi que pour effectuer une observation complète de la zone environnante.



À l’heure actuelle, les soldats de la paix russes surveillent la situation 24 heures sur 24 et surveillent le respect du cessez-le-feu. Les soldats de la paix assurent la sécurité des véhicules civils et des résidents le long du corridor de Latchin au Haut-Karabagh, transportent des marchandises diverses, accompagnent et assurent la sécurité des équipes de réparation, effectuant des tâches de restauration des infrastructures.